素華姐參加為期2個月的照服員訓練班取得證照。（斗六就業中心提供）

素華姐（右）個性開朗，完全看不出已73歲。（斗六就業中心提供）

73歲的素華姐照顧中風的丈夫有經驗，先生逐漸康復之後，她估計自己也能上工，請求斗六就業中心莿桐就業服務台幫她媒合，她受2個月照服員訓練班取得證照後，立即獲得1家長期照顧服務機構聘僱擔任居家照服員，目前巡迴斗六、古坑照顧4名長者，她也是莿桐就業服務台遇過最資深的求職者。

斗六就業中心指出，素華姐年輕時曾從事保險業務員，個性開朗樂觀，喜歡與人互動，多年前丈夫中風行動不便，心情鬱悶，她開始學習陪伴照護，今年初丈夫身心狀況恢復得不錯，她考量仍有房貸，希望能二度就業減輕一些壓力。

素華姐不畏自己是73歲長者，勇於向斗六就業中心莿桐就業服務台求助，她不挑工作，並主動告知照顧中風的丈夫有經驗，並不排斥擔任居家照顧服務員。

就服員古家芳得知素華姐對基本照護已有概念及經驗，鼓勵她先參加為期2個月的照服員訓練班，取得證照後，協助她一步一步準備履歷表、演練面試技巧，並陪同面試，獲得私立庭安居家式長期照顧服務機構雇用。

素華姐目前周一到周五開車到斗六、古坑4個案家服務，幫和她年紀差不多的長者按摩、洗頭、聊天、陪著行動，她覺得70歲的年紀大多處於退狀態，朋友也都在老人會唱歌，但她覺得自己還能工作、能幫助人感覺很好。

素華姐目前支領時薪，勞動部為鼓勵更多人從事照顧服務業，目前提供照顧服務就業獎勵，就業的第1至6個月補貼5000元，第7至12個月補6000元，第13至18個月補7000元。

素華姐說，她愈做愈熱忱，要一直做到無法做為止，鼓勵還在家打電動的宅男宅女們出來找事做。

高齡73歲的素華姐是莿桐就業服務台遇過最資深的求職者，對於她勇於找工作、擔任就服員十分佩服，希望她的例子能激勵待業中的青、中、高齡者，只要願意踏出第一步，一定都會有機會。