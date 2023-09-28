《老狐狸》導演蕭雅全（中）與主演劉冠廷（右）、陳慕義合影。（華映提供）

電影前進東京影展首映，劉奕兒覺得很榮幸。（華映提供）

導演蕭雅全執導電影《老狐狸》，由侯孝賢、小坂史子及林逸心擔任監製，在今年11月24日全台上映之前，搶先於東京國際影展「世界焦點」單元作世界首映，蕭雅全屆時將率主演劉冠廷、劉奕兒和白潤音一起站上東京影展紅毯出席首映。《老狐狸》與日本淵源頗深，除有日本出品方，日本女星門脇麥也特別參與演出，更添國際視野。

蕭雅全2018年推出電影《范保德》，曾入選鹿特丹國際影展後，時隔5年新作《老狐狸》則先在東京影展首映，他難掩喜悅說：「幾年的心血終於要跟觀眾見面，心裡當然很開心。其實無論《老狐狸》在哪裡登場，我都一樣興奮緊張。」

獲悉電影將先在東京影展登場，劉冠廷開心透露：「很開心《老狐狸》能來到東京影展，這是一部溫暖的作品，希望你們會喜歡。」劉奕兒表示：「很榮幸這部電影可以在東京影展和大家見面，也期待『林珍珍』這個角色能帶給觀眾不一樣的感受和體驗。」白潤音則興奮喊話：「東京影展我來了！很開心《老狐狸》可以來日本世界首映，相信日本的觀眾朋友們會喜歡這部電影。」

此片難得邀請日本女星門脇麥參演，蕭雅全談到此次合作契機表示：「我是透過監製小坂史子認識門脇麥的，她與經紀公司讀過劇本，喜歡這個故事，於是有了這個合作。」他透露門脇麥是個非常真性情的演員，無論表達與聆聽都很坦率。

憶及雙方因語言溝通發生的趣事，蕭雅全說：「我其實跟她（門脇麥）說話時，偶爾會跟她開玩笑，可惜她聽不懂，偏偏透過翻譯，笑話就不有趣了。她透過錄音檔案學習中文台詞，我們的目標是她要有正確的嘴型。她最有味道的是眼神，當她沉默看著對手，眼神真是迷人！」