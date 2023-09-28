中國網消息，大陸國新辦28日舉行權威部門話開局系列主題新聞發布會，中共中央宣傳部副部長、大陸國家廣播電視總局局長曹淑敏說明推動廣播電視和網路視聽高品質發展。大陸廣電總局副局長朱詠雷表示，將解決大陸看電視直播頻道難、遙控器多、操作複雜等「三難」，保證年底前大陸超過八成用戶開機就能看電視。

朱詠雷談到，一段時間以來，民眾反映「看電視直播頻道難、遙控器多、操作複雜」，另外電視機跟機上盒的連線也比較多，廣電總局高度重視民眾呼聲，把解決電視操作複雜問題、實現簡單容易收看電視直播頻道作為民心工程全力推進。已經在調查研究的基礎上制定了專項治理方案，與大陸工信部一起聯合印發了有關通知，推出了一系列治理舉措。

比如，正在試點通過對有線電視和IPTV機上盒軟體升級，使廣大觀眾打開電視機機上盒就能直接看到電視直播頻道，並且把電視直播頻道視窗放在交互頁面的突出位置。目前這項工作正在全力推行。

大陸全國已經有2000多萬台有線電視和IPTV機上盒實現了開機就能看到電視直播頻道，北京市作為試點城市，500多萬有線電視使用者已經實現了開機看電視直播頻道。

到今年年底，大陸全國有80％的有線電視使用者、85％的IPTV用戶可以實現開機就看電視直播頻道。廣電總局也在推動各有線電視和IPTV運營商簡化電視頻道回看業務操作，一部分具備條件的智慧機上盒能夠實現待機快速喚醒功能，縮短開機時間。