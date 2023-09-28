進口蛋食安爭議不斷，尤其近期有蛋品業者將進口蛋混國產蛋液流入市場，在進口蛋爭議延燒使得本土蛋買氣大漲，本周每台斤批發價由53元漲至55元；產地價則由43.5元漲至45.5元，蛋價重回歷史高點，距離上次漲價僅20天。針對有批發商指出下周蛋價再漲5元，台北市蛋商公會否認此事。

國內去年底今年初面臨嚴峻缺蛋，今年3月每公斤產地價與批發價更來到45.5元和55元的歷史高點；其後在雞蛋產能回穩以及專案進口蛋支援下，6月14起每台斤產地價與批發價降為42.5元和52元，為蛋荒以來首次調降；6月21日每台斤再分別調降為40.5元及50元；而9月4日基於通膨、飼養成本考量下，每台斤再分別調漲為43.5元及53元；本周則再漲2元，重回歷史高價。

然而近期進口蛋的食安爭議不止，各通路也出現搶蛋潮，日前有業者估計，中秋過後仍有漲價空間，預計每台斤再漲5元，年底缺蛋也將持續。

對於外傳下周蛋價每台斤再漲5元，台北市蛋商公會理事長林天來嚴正否認，他說，並沒有下周要漲5元，近日雞蛋的銷售量如果很好才可能漲價，否則就維持現狀，「現在都還不一定，不能亂講話」。