中秋烤肉不一定要全吃牛、豬，來點海鮮也是不錯的選擇。營養師夏子雯就分享，每年入秋後，鯖魚的肉質最為肥美，口感細膩且營養豐富，最值得一提的是，魚油中的營養素，能保護心血管、預防腦部老化。另外，鯖魚屬於中小型魚類，比大型魚重金屬含量低，能安心品嚐。

夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文表示，每年入秋後，鯖魚的肉質最為肥美，且鯖魚的魚油富含Omega-3不飽和脂肪酸、DHA、EPA，能保護心血管、預防腦部老化，同時有助人體代謝三酸甘油酯和膽固醇，對於內分泌、情緒和神經系統的調理都有正面影響。另外，其也含有維生素B、D，及多種礦物質，每周吃2～3次剛剛好。

夏子雯提醒，平時要盡量控制吃大型魚的份量，如旗魚、鮪魚等，因其為食物鏈頂端的魚，體內累積的重金屬含量會比較高，所以盡量選擇中小型魚，才能安心品嚐、享用。至於中小型魚該如何判別？她說明，約2個手掌可環抱魚身就算是。

另外，營養師高敏敏補充，鯖魚的DHA和EPA含量居所有魚類之冠，每100克含有4503毫克的DHA及2851毫克的EPA。她說明，DHA可以幫助孩童腦部及視力發育、延緩成年人腦部和視力退化；EPA則有助抗發炎、預防血栓形成、保護心血管、降低慢性病風險。