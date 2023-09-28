美國民主黨重量級參議員梅南德茲（Robert Menendez）近日面臨收賄等重罪指控，聯邦參議院今天同意由民主黨參議員卡定（Ben Cardin）接替他出任外交委員會主席一職。

綜合法新與路透社報導，梅南德茲今天稍早對於美國檢方提出的收賄、勒索等指控概不認罪。

民主黨資深參議員卡定以倡議人權聞名，這是他第2次接替黨內同事梅南德茲出任參院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）主席。

梅南德茲先前曾於2015年4月至2018年2月間遭控貪汙，但隨後又被撤銷，當時卡定也曾代他出任主席一職。

下週將年滿80歲的卡定已連任3屆參議員，他已宣布明年將不再尋求參選連任。

卡定的鷹派程度不如梅南德茲，他在整個職業生涯中都專注於人權，特別是起草「馬尼次基法」（Magnitsky Act）。

這項人權法是為紀念遭俄羅斯關押致死的審計律師馬尼次基（Sergei Magnitsky），他因發現並狀告俄羅斯稅務官員的不法行為、遭莫斯科當局監禁，於獄中病逝。

反觀梅南德茲25日面臨重罪指控後，已「暫時」卸下外委會主席職務，但始終無視逾半數民主黨參院核心小組成員要求他請辭的呼聲。

梅南德茲和妻子阿斯拉尼恩（Nadine Arslanian）遭控涉入與埃及政府有關的賄賂和勒索，兩人今天在紐約曼哈頓聯邦法院出庭，梅南德茲在庭上對於貪汙指控概不認罪。

法院外有抗議者高舉標語，要求梅南德茲下台。

美國聯邦檢察官提出多項指控，司法部在其中一項指控中表示，梅南德茲曾向埃及政府提供敏感情資，為的是協助一名埃及裔美國商人保護他的壟斷權。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120928