MASSIVE OUTRAGE after Canada’s parliament gave a standing ovation during Zelensky joint address Friday to Yaroslav Hunka, a 98-year-old Ukrainian Nazi collaborator who served in a Nazi military unit during the Second World War implicated in the mass murder of Jews and others.… pic.twitter.com/PFWQNEoM76 — Simon Ateba (@simonateba) September 24, 2023

加拿大聯邦眾議院議長羅塔在國會殿堂上讚揚一名曾為納粹服役的烏克蘭裔老兵，引發軒然大波；加國總理杜魯道今天正式為此道歉，並指俄羅斯將此事件政治化，令人不安。

杜魯道（Justin Trudeau）表示，政府已經透過外交管道，向基輔和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）道歉。

甫辭去職務的加拿大眾議院議長羅塔（Anthony Rota）22日邀請所屬選區的98歲老兵洪卡（Yaroslav Hunka）坐在眾議院旁聽席上，聆聽烏克蘭總統澤倫斯基演講，還讚揚洪卡是「烏克蘭英雄和加拿大英雄」。

隨後猶太團體指出，洪卡曾在納粹親衛隊第14武裝擲彈兵師（14th Waffen Grenadier Division, Schutzstaffel）服役，此一軍事單位在二戰大屠殺期間犯下許多反人道罪行。

羅塔抵不住排山倒海的批評壓力，於26日辭去眾議院議長職務，並表示他對發生的事情負全部責任。

洪卡是出生於波蘭的烏克蘭人，在第二次世界大戰期間曾在納粹親衛隊中服役，後來移居加拿大。

杜魯道對國會議員表示：「我謹代表眾議院所有人，對22日所發生的事情向在座的澤倫斯基總統和烏克蘭代表團致上十二萬分歉意。」

俄羅斯迅速介入此一議題，稱加拿大現在須將這名98歲的男子「繩之以法」。

莫斯科多年來一直試圖將猶太裔澤倫斯基所領導、友好西方的烏克蘭政府描繪成新納粹分子，並在俄羅斯國營媒體上大量利用這項訊息，以在俄國人民面前合理化其入侵烏克蘭的行動。

杜魯道表示：「俄羅斯及其支持者正在將此一嚴重錯誤予以政治化，以對烏克蘭的奮鬥目標進行假宣傳，這令人十分不安。」

洪卡住在羅塔的選區。杜魯道表示，自由黨政府無須負責去審查議長所邀請的人。

反對派保守黨（Conservative）則表示，杜魯道應對所發生的事情負最終責任，因為是他先邀請澤倫斯基在國會中發表演說；保守黨人並指責杜魯道失職。 （譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120928