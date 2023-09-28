中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員貴貴稍早在臉書公開結婚喜訊，對象是平面攝影師「小魏」，兩人感情長跑10年，許多人得知此消息祝福與支持她，令她非常感謝，而她婚後的計畫也隨之曝光，貴貴強調自己「還不會退啦啦隊唷～也沒有懷孕生小孩的打算。」

貴貴稍早在臉書粉專發文表示，她要介紹一個很多人都認識的朋友給大家，就是她的老公「小魏、Gary蓋瑞或馬斑斑」，其實她從小就很嚮往像朋友般相處與細水長流的感情，「很幸運能從學生時期認識到在一起，到今天～剛好長跑十年啦！」

隨後貴貴便表示，她還有另一個長跑10年的對象就是「中信兄弟」，她很感謝貴圓和球迷朋友，「許多人之前就知道消息，紛紛表示支持與祝福，能遇到你們真的好幸福。我還不會退啦啦隊唷～也沒有懷孕生小孩打算。希望大家跟我一起繼續在場上奮力應援唷！」

最後貴貴也說，她今（28）日會在小貴冰攤位放喜糖，與大家共同分享喜悅。此外，她也舉辦抽獎活動，邀請大家留言「恭喜」。貼文底下，許多網友祝福她永浴愛河、幸福美滿，其中還包含日前才公布婚訊的Peggy，直呼：「恭喜～一起幸福快樂！」