遭通緝而逃亡的吳姓男子，透過收購感冒藥自學製毒。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

假釋出獄再遭通緝！ 男拚製毒掙「安家費」，落網憂：妻兒怎麼辦？

30歲吳姓男子因假釋出獄，又涉嫌毒品案，今年6月遭到台南地院發布通緝，他擔心一旦入監恐怕出不來，為給妻兒拚一筆「安家費」竟自學製毒販售，台南市警二分局昨天持搜索票拂曉攻堅，查獲二級毒品安非他命成品3.5公斤、液態安非他命88公斤，市值粗估約400萬元，吳嫌落網焦急問警，「我的妻兒怎麼辦？」

台南市警二分局今年8月偵辦一起毒品溯源案件，獲知安定區有上游大盤供毒藥頭，經多方查證及埋伏跟監，鎖定因涉嫌毒品案通緝在逃的吳姓犯嫌涉重嫌。

原來，吳嫌因涉嫌毒品危害防制條例，6月遭通緝後展開逃亡，躲藏期間，為了拚安家費，藏身安定區租屋並製毒販售，透過四處收購數十萬顆感冒藥丸，以蒸餾萃取方式，製造安毒販售。

警方歷經1個多月跟監蒐證，在確認其藏身及安毒製造處所後，9月報請台南地檢署翁檢察官逸玲指揮偵辦，思及中秋、國慶連假毒品需求大，為阻絕這批毒品流入市面，警方昨天拂曉攻堅，將還在睡夢中的吳嫌壓制在床逮捕。

警方隨後也在其屋內查獲二級毒品安非他命成品3.5公斤、液態安非他命88公斤、製毒各式器具一批、原物料25罐等器材設備，初步估計已完成3.5公斤安毒如流入市場販售，利益可達400萬元以上，相當可觀，全案經警方調查後，詢後將吳嫌移送台南地檢署偵辦。

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