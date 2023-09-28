開學了，加退選也告一段落，台灣科技大學統計出新學期最熱門的課程，專利制度、養生醫學、體育英文是台科大前3名最熱門的課程。特別的是，愛情心理學、愛情多樣性、人際關係等課程也非常受學生們歡迎。

台科大熱門選課的課程主要涵蓋幾個不同類型，像是英文學習、養生健康、愛情與人際關係都是熱門課程的型態，另外也有一些專業課程入選，像是專利、投資理財、台灣電資產業論壇等。

以英文相關的熱門課程為例，體育英文、英文小說與電影、休閒英文可讓學生們以輕鬆生活化的方式學習英語，深受學生們喜愛；醫學與養生健康的課程也與生活息息相關，像是藥物與健康、醫學與生活、養生醫學，都顯示同學們除了課業對健康也頗為重視。

台科大教務長陳素芬表示，課業要有好的表現，心理層面也很重要，現今大學生可能需要更多的課程來幫助他們處理因情緒或心理壓力造成的困擾和壓力，許多大學已推動心理假，台科大也將啟動心理假並提供關懷機制。除此之外，台科大更希望從課程中著手，讓更多同學能透過課程了解人際關係、感情、心理層面該如何處理，因此，開設的愛情心理學、愛情多樣性、人際關係課程受學生們歡迎，未來也會考慮增加相關課程讓同學們選修。

台科大愛情心理學授課老師葉北辰表示，學生們很需要有人和他們討論愛情這件事情，不論是兩性教育、性與性別的關係、如何讓伴侶關係變好、如何溝通表達與異性良好相處都是同學們常提問的問題。

葉北辰也說，同學們最常問「怎麼追女朋友？怎麼讓對方喜歡我、如何讓對方更愛我？」另外，像是「如何處理分手和心理的痛苦」，也都是課堂中重要的討論議題。

葉北辰指出，他引述一些心理學家、精神分析學家的觀點和學生們討論，希望同學們能建構出自己的愛情觀，也能理解愛情的個別差異是很大的，讓學生思考怎麼樣在自己的行動中體現愛。在評量方式上，會採取比較彈性的評分方式，除了一些題目有標準答案外，會多一些申論題型，希望學生們在這些沒有標準答案的問題中，能真正思考論述自己的愛情觀。

台科大資工系陳同學說，台科大是理工科系為主男生較多的大學，有許多男同學不太知道如何和異性相處，自己一開始也是，不知道相處該如何拿捏，曾被當工具人的他，完全不知道如何宣洩負面情緒，發現身邊理工男同學也有類似的困擾，所以，認為這類型愛情與人際關係的課程對同學們其實很有幫助，也鼓勵同學遇到挫折或傷心時，要勇於使用校內諮商資源，不論是課程或諮商的管道都可以獲得幫助。