小兒科醫師陳信宏分享，一位阿嬤帶著發燒的孫子來看病，表示孫子班上25人只剩下4人去上學，其他人都生病請假，慘況讓醫師聽了超傻眼，而他替患者快篩確診罹患A型流感，提醒大家快去打流感疫苗，並做好個人防護。

小兒科醫師陳信宏昨在臉書上分享，一個阿嬤帶著高燒不退的孫子來看診，做了快篩確診「A型流感」，阿嬤表示，孫子班上有25個同學，結果大家都生病請假，最後只剩4個人去上課，結果孫子下課也開始發燒，看來明天可能只剩3個同學上課。

陳信宏表示，聽到阿嬤的說法以後，他的下巴差點掉下來，只能用目瞪口呆來形容這波疫情的誇張程度，也呼籲大家趕快打流感疫苗，提早產生防護力與抗體，同時做好個人衛生防護，避免病毒上身。

陳信宏也說，最近很多病毒流行，一位媽媽帶著一雙兒女來看診，兩人都有發燒、肚子痛和喉嚨痛的症狀，讀小學5年級的哥哥快篩確診A型流感，本以為念幼兒園小班的妹妹也一樣，沒想到一張開嘴檢查，發現妹妹喉嚨裡面已經有6到7顆小水泡，確診咽峽炎型腸病毒，只能說一家人的症狀類似，也不見得是感染相同病毒。