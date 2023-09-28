高通推出的新一代平台是與Meta密切合作開發，商業產品將於2023年搭載於Meta裝置上市：包含搭載Snapdragon XR2 Gen 2平台的Meta Quest 3和搭載Snapdragon AR1平台的雷朋(Ray Ban)Meta智慧眼鏡系列。預計明年將有其他製造商跟進，領先XR企業也將繼續以Snapdragon為首選平台。

Meta技術長暨Reality Labs負責人Andrew Boz Bosworth表示，Meta專注於開發混合實境和智慧眼鏡的未來技術，以及有朝一日支援我們AR眼鏡願景的基礎創新技術。打造未來的運算平台需要業界領先的合作夥伴，這正是我們與高通技術公司的長期合作關係極為重要的地方。目前雙方正攜手共同定義新一代技術，可望在功耗、效能和AI方面實現巨大突破。分別搭載最新Snapdragon XR2 Gen 2和Snapdragon AR1平台的Meta Quest 3和新一代雷朋(Ray-Ban)Meta智慧眼鏡，再度展現了雙方合作的優勢。

高通技術公司副總裁暨XR部門總經理Hugo Swart表示，Snapdragon XR2 Gen 2和Snapdragon AR1平台為高通最新專用處理器，專為支援新一代MR和VR裝置以及所有人皆可使用的時尚智慧眼鏡所打造。此兩款平台搭載於Meta商業產品的首度上市，將讓雙方朝向實現共同願景更邁進一步，為全球使用者解鎖可負擔得起的頂級多合一XR裝置和智慧眼鏡。

高通Snapdragon XR2 Gen 2平台為單晶片架構中導入頂級的MR和VR技術，以在更輕薄、更舒適的頭戴式裝置上，解鎖新一代的沉浸式體驗，而且無需配備外部電池組，使用者可將虛擬內容與實體環境進行融合，並在MR和VR體驗之間無縫切換。Snapdragon AR1 Gen 1經過獨特設計，針對熱預算進行功耗最佳化，使用者可直接透過眼鏡進行免持拍攝、分享或直播。此外，裝置上AI支援個人助理體驗，如音訊品質增強、視覺搜尋和即時翻譯等功能。最後，抬頭顯示器支援功能，可讓包括影片等內容消費，無縫融入使用者的視野。