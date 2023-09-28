民眾黨近期接連涉入地方黨部染黑、染黃爭議，黨籍新竹市長高虹安涉風波不斷。民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨寄給黨員一封信，宣告6項黨務革新作法，提及有問題可寄到主席信箱反映。但遭質疑若有問題的人是柯文哲親信，反而會解決提出問題的人。柯今回應，自己還是有看主席信箱，只是有時候常常會拖1個月才看，有空他才會看。

對於6項黨務革新作法，網紅四叉貓昨列出五點質疑，包括只能規範黨員，柯文哲基金會的幹部無法被規範等。柯文哲今在教育政策發表會後受訪說，第一點，不需要為了任何一個網紅去回覆問題，不值得，但他在這地方跟大家表明一個態度，民眾黨有問題就會解決。

柯文哲說，其實真正做個負責任團體，看到這問題，要解決需要時間，一般來講那種說馬上就切割、發布新聞都是短期操作。

柯文哲舉例說，當年遇到錢櫃大火，若是一般的行政首長，反正媒體應付過去就算了，北市府從中央法令要怎麼改、台北市自治條例要怎麼改，到檢查、聯合稽查的APP，可以馬上線上，防止吃案、事後竄改，全部做完花1年半。

柯文哲強調，台灣民眾黨不是說不會犯錯，一定會犯錯，但要有改正的能力，這是他當年在明尼蘇達大學外科時給他最好的教育，當年每周六早上8點全外科集合，把當周開刀開死掉、開出併發症 ，一個個上來報告，檢討完才開始放假，這是個很好文化，所以從明尼蘇達大學外科到台大外科，一直到台北市政府，他都秉持這種確認問題，一個個改正掉。

另外，信件中提到如果有問題，可以寄到主席信箱，有專人處理，但昔日幕僚金牌霖說，如果有問題是柯文哲親信的話，反而會解決提出問題的人，並以前立委蔡壁如當例子。

對此柯文哲說，主席信箱會指定專人處理，老實講，是第一線先處理過，寫個摘要，印出來會到他桌上，事實上他還是有看，只是有時候常常會拖1個月才看，有空他才會看，這倒也不是問題。