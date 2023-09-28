明天（29日）就是中秋節，不少人家中已經堆滿柚子。營養師李婉萍表示，柚子富含維生素C，高纖、高含水的特色也有助於消化，但她點名「3種人」要小心吃柚子。腎臟科醫師也提醒，因柚子果肉的特殊成分會和10類藥物交互作用，一起吃恐產生毒性與併發症。

李婉萍在其臉書粉專表示，柚子的營養價值高，所含的維生素C是檸檬的1.5倍，且有高纖低熱量的優點，若以一顆老欉柚子而言，熱量約140大卡，僅約半碗白飯的熱量，且吃2瓣柚子就相當於吃下一米杯的高麗菜，「此外，水分高，讓人不知不覺就吃下豐富的纖維。」一般人中秋聚會吃大餐後，不妨多吃點柚子來解膩，還能讓排便順暢。

但李婉萍也提醒，柚子是高纖維、高維生素C的好水果，且有鈣質、檸檬酸的營養素，很適合當飯後水果，但3種人要小心這水果。

1. 腎臟病友：

因柚子含鉀量高，腎臟若功能受損，會較難代謝過多的鉀離子。

2.服藥中的人：

柚子中的呋喃香豆素成分，可能會導致藥物血中濃度過高，例如服用降血脂藥、降血壓藥、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制藥的人，服用前要詢問過醫師。

3. 消化系統欠佳的人：

柚子有很多的纖維和水分，消化系統虛弱者吃太多柚子可能會拉肚子。

腎臟專科醫師張維文也在其臉書表示，柚子會與多種藥物產生交互作用，因果肉中含有呋喃香豆素，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素，使得藥物較不易代謝，在血中濃度過高，產生毒性與相關併發症。

張維文整理出常見與柚子出現交互作用的10大類藥物，包括抗凝血劑、抗血小板藥物、抗心律不整藥物、降血壓藥、降膽固醇藥、鎮定安眠藥、免疫抑制劑、攝護腺肥大用藥、腸胃藥、常見感冒藥。

許多人不免好奇「若將吃藥和吃柚子的時間錯開，是否就安全？」張維文表示，柚子影響上述藥物代謝的時間，可能長達數小時、甚至2、3天，若真想吃，務必只能淺嚐。