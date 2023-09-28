基泰大直施工不慎造成鄰房龜裂下陷，下陷房屋於26日上午開拆，預計10天內完成。民進黨台北市議員陳怡君表示，周邊住戶明顯感受到震動，擔憂鄰損加劇，且雖設有水平傾斜儀提供觀測資料，但工程術語民眾難以理解。建管處回應，拆除工程採低震動機具，以減少對民眾生活的影響，觀測資料則會請工會簡要說明。

陳怡君指出，大直鄰損受災塌樓拆除作業自26起日開始進行，雖有執行安全拆除計畫，但周邊住戶於26、27日已明顯感受到震動，對於施工造成的鄰損加劇備感擔憂和恐懼。

她說，拆除現場相關單位於周邊住戶裝設水平傾斜儀，以偵測建物動態，但偵測報告及數值為專業術語，建管處雖提供報告通知周邊住戶，但民眾難以理解艱澀的工程術語。建管處除提供報告外，也應將艱澀的用語轉為淺顯易懂的說明，讓周邊住戶安心。

陳怡君要求，市長蔣萬安承諾施工時距到晚間7時，實際拆除作業卻延至晚間8時，影響居民作息且引起不安揣測，市府應通令即刻改善，如期遵守施工時距。

建管處專委鄭大川回覆，拆除工程採低震動機具，以減少對民眾生活的影響，同時也設置傾斜儀每日觀測，每日觀測3次資料會即時提供民眾參考，並請台北市建築師公會協助判讀後，簡易說明變化情形，提供民眾知悉，讓住戶了解安心。

他說，為免影響民眾作息，拆除工程於27日起，大型機具施工時間改為上午8時至晚間7時。