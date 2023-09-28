柯侯配勝過賴蕭配怎麼辦？賴清德回應了。曾薏蘋攝

柯侯配勝過賴蕭配怎麼辦？賴清德回應了。曾薏蘋攝

柯侯配勝過賴蕭配怎麼辦？賴清德回應了。曾薏蘋攝

民進黨總統參選人副總統賴清德今參訪「2023臺灣文化創意博覽會」；媒體喊了「柯侯（柯文哲、侯友宜）配勝過賴蕭配怎麼辦？」、「會找蕭美琴（駐美代表）當副手嗎？」等四個問題，賴清德沒有回應也沒有停下腳步，只有在最後一題喊完說，「謝謝」。

中時新聞網今公布最新民調，「侯柯配」領先，若是「柯侯配」也有38.4％支持度，同樣也領先「賴蕭配」的33.6％，但雙方差距約5個百分點。

至於賴清德，昨晚出席台灣女董事協會舉行的論壇時，對副手人選首度鬆口，主動提到希望未來副總統條件「優先考慮女性」。

賴清德今天出席「2023臺灣文化創意博覽會」，現在場擠滿年輕人，賴清德也與各個攤位及來參觀的年輕人擊掌、互動。

不過賴清德抵達現場時，媒體喊話，「柯侯（柯文哲、侯友宜）配勝過賴蕭配怎麼辦？」、「會找蕭美琴（駐美代表）當副手嗎？」、「是否有幫護理人員爭取加薪？」、「知道貓貓蟲咖波嗎？」賴清德只有在媒體最後一題喊完後，簡短說聲，「謝謝」。