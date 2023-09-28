信驊下半年營運可望漸入佳境，預期在英特爾與AMD新平台帶動，包括Intel Eagle Stream和AMD Genoa等，還有伺服器架構改變，將帶動信驊BMC規格升級，有利於毛利率的守穩，且新的CPU平台在2024年將持續加速推出，推估AI伺服器排擠傳統伺服器需求應為短期影響，不用過度擔憂，待後續大型企業提升資本支出後，BMC(遠端伺服器控制晶片)市場就會逐漸回溫。另外，在迷你BMC部分，目前信驊已經取得4家客戶，整體出貨穩定成長，預期將對營運有正面助益。

世芯-KY目前AWS業務持續強勁成長，考量AI(人工智慧)需求前景動能充沛，世芯-KY的AWS訂單在明年將持續不斷，此外，世芯-KY也積極打入車用市場，在日本和大陸汽車ASIC領域不斷增加的機會，目前世芯-KY正在與車廠Tesla合作開發AI資料中心ASIC(D2)，相關貢獻有機會在明年顯現。