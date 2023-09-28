巴西蛋疑點重重，國民黨28日召開「進口蛋流向到國軍？報廢蛋流向到高屏？賴清德還在裝糊塗蛋！」記者會，北市議員柳采葳抨擊政府圖利特定廠商，質疑巴西蛋已被國軍吃下肚。（粘耿豪攝）

國民黨台北市議員柳采葳27日發現，負責提供國軍採購食材的副食供應站，供應商蛋品來源有近一半是台農兼信興蛋品董座涂萬財，流向交代不清的巴西蛋恐已被國軍弟兄吃下肚。她今再質疑，國防部說法模糊不清，只是停供不代表解除合約，難道是包庇黑心廠商？為此國防部須公布合約，並即刻解約，停止與涂萬財的合作。

國民黨今舉行「進口蛋流向到國軍？報廢蛋流向到高屏？賴清德還在裝糊塗蛋！」記者會，柳采葳、國民黨副發言人呂謦煒、高雄市立委候選人鍾易仲出席。

柳采葳質疑，昨天她踢爆國防部與黑心廠商涂萬財合作，結果國防部的回應竟只是「本部研擬依協議書要求停止供應」、「後續依檢調查察結果，本部依約憑辦，確維官兵權益」，如此模糊的回應說法，只是停止供應，不代表解除合約，但這個合約是到2024年，這樣國防部不是在包庇黑心廠商嗎？

柳采葳說，涂萬財已經是高雄市長陳其邁認證的黑心廠商，國防部不跟涂萬材解除合作關係難道是有官商勾結嗎？還是國防部是在護航後面那隻看不見的手？難道國軍跟涂萬財之間的生意有不可告人的秘密，所以才必須讓涂萬財繼續供應蛋給國軍的副食品加工站嗎？她呼籲，國防部必須公佈跟涂萬材的合約，涂萬財供應多少雞蛋給國軍，檢查機制到底是什麼，都應該公布。

柳采葳認為，國軍也必須徹查清楚，針對現有在營區內涂萬財供應的蛋，是否有問題？過去的都已經被國軍弟兄吃下肚，但現在的總不能不查，國軍到現在遲遲沒有動作，才讓人合理懷疑是否有官商勾結。她也質疑，現在涂萬財不願意交出資料、不願意說出這些蛋的流向，顯然是這批蛋的流向不能說，說出來可能會出事，或者涂萬材在保自己的事業與客戶。

柳采葳說，如果這個客戶是國軍，只要斷了涂萬財的生意，涂萬財會不會全都招供？國軍為了全民的食安，難道不願意這麼做？她重申，國防部必須即刻解約，停止跟涂萬財的一切合作。

鍾易仲則指出，進口蛋中壞蛋的流向很清楚，63％藏在高雄和屏東，而且還會越來越多。在農業部的進口蛋相關統計中，僅過了10天，進口蛋總庫存多了118萬顆、待銷毀蛋多了160萬顆、其中光是高屏就多了122萬顆待銷毀蛋。

鍾易仲說，進口巴西蛋的超思公司在高雄、425萬顆雞蛋流向不明的台農蛋品也在高雄、現在又有3391萬顆壞蛋堆在高屏發爛發臭，最後還可能在高雄屏東就地銷毀、就地堆肥，這麼多壞蛋之所以存放高屏，是不是因為這裡是綠營鐵票區，地方政府好配合？好事輪不到高屏，替農業局擦屁股的壞蛋壞事就想到高屏，真讓人情何以堪。

鍾易仲質疑，中央畜產會為了能在高屏盡可能藏最多的蛋，可以說是煞費苦心，還特地找以前不做雞蛋等生鮮物流業務的「好好物流」來配合。好好物流是陽明海運子公司，現任董事長許國華是蘇貞昌的愛將，當然全力配合，光是屏東就存放了1061萬顆蛋，是全台第二大倉儲點。

鍾易仲進一步指出，好好物流在屏東根本沒有自己的冷鏈倉庫，是向屏東工業區內的巨領企業租用冷凍倉庫。然而巨領企業的冷凍倉庫距離中央畜產會屏東辦公處所只有100公尺，畜產會明明自己走幾步路就可以租到倉庫，卻還要好好物流轉一手，這是刻意圖利特定人士？還是有其他的神祕操作？需要深入查明真相。

呂謦煒則指出，國民黨9月13日就到監察院去檢舉農業部瀆職圖利，到現在兩個禮拜，只收到監察院的一張公文，表示他們已經請農業部與衛福部說明。他呼籲，農業部長陳吉仲、畜產會主委林聰賢都下台了，監察院不要再慢吞吞，檢調也不應該「避仲救清」，這中間疑點實在太多，該辦就辦該查就查，給人民一個公道與交代。

呂謦煒質疑，賴清德25日到東海大學面對學生的提問時，到現在還在裝糊塗蛋，瞎說「政府對外採購雞蛋政策沒有錯」、「目前看起來也沒有足夠事證認為有產生食安問題」。如果對外採購雞蛋政策沒有錯，為什麼這麼多的公帑浪費掉，蛋價卻還是居高不下？食品標示不實，有效期限錯誤，甚至政府公然叫唆廠商洗產地，人民反映吃到臭蛋爛蛋，算不算是食安問題？賴清德如果繼續裝糊塗蛋，只會讓台灣「完蛋」。