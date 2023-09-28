屏東明揚工廠惡火釀9死悲劇，4名勇消因此殞命，行政院欲修正《消防法》建立職業安全衛生制度，內政部次長吳容輝指出，未來會將職安條文納入強化資訊權、退避權及調查權，刑責部分也會一併討論，當前外界也認為行政罰額度太低，也有團體建議要將加重刑責放進去，這部分都會跟法務部討論，相關修法都會跟基層再溝通。

吳容輝稍早出席行政院會時指出，日前屏東主任檢察官已赴火場展開火災調查，屏東縣政府預計今日召開火災鑑定會議。此外，現在已經排定在10月6日、7日，災調會將南下到現場訪問關係人。

對於在野立委要求10天內要釐清火災情況和查處工廠的權責，吳容輝指出，調查報告恐怕沒那麼早出爐，但會盡快處理，畢竟這是全國矚目案件，有4位消防弟兄殉職，會針對災害事故發生原因調查，相關改善跟建議都會在報告裡，但調查期間不適合公布，將在完成後一次公告周知。

談及未來修法，吳容輝則說，未來會將職安條文納入強化資訊權、退避權及調查權，刑責部分也會一併討論，當前外界也認為行政罰額度太低，也有團體建議要將加重刑責放進去，這部分都會跟法務部討論，相關修法都會跟基層再溝通。