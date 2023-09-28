今天是教師節，民進黨總統參選人副總統賴清德今表示，過去以來，政府致力於提升教育工作者的權益，包括調高教師待遇、增加教師陪產檢假、提高代課教師鐘點費等，希望在栽培國家未來希望的這條路上，讓所有的教師們能更有支持與保障。

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賴清德今在臉書指出，在教師節這一天，他要向全國的教育工作者們，送上最誠摯的敬意和感謝。

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他說，深信教育是改變命運的力量，更是社會進步的重要支柱，而教育工作者們，就是這股力量的引導者。教師們在課堂上播下希望的種子，在學生的心中點燃知識的火花，引導他們成為更好的人。

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賴清德細數，過去以來，政府致力於提升教育工作者的權益，包括調高教師待遇、增加教師陪產檢假、提高代課教師鐘點費、提高教保員薪資、提高公立大學教授學術研究加給、保障代理教師完整聘期權益、減輕特教老師負擔等，希望在栽培國家未來希望的這條路上，讓所有的教師們能更有支持與保障。

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他強調，未來，政府會持續努力做各位教師們最強大的後盾，一起攜手前行，為國家下一代的教育持續耕耘。