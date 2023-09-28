蘋果推出iPhone 15系列，但在大陸售價陸續下跌，根據深圳第三方渠道報價單，iPhone 15 Plus通路價格大幅下滑，其中512GB版本綠色比官網價格便宜超過4千元台幣。

根據快科技報導，iPhone 15 Plus在大陸早已跌破官方價格，其中512GB版本綠色報價9030元人民幣（約4.05萬台幣），比蘋果官網便宜969人民幣（約4350元台幣）。更有手機店舖預估，iPhone 15 Plus頂配版可能很快就會跌破千元人民幣。

報導提到，iPhone 15 Plus相較於上一代，此次升級亮點是採用動態島取代過往的瀏海，還有相機的鏡頭升級到4800萬畫素；雖然，iPhone 15 Plus也跟進將Lightning接孔換成USB-C，但數據傳輸的速度只有USB 2.0。

相較之下，iPhone 15 Pro Max版本仍在加價銷售，顯見相比iPhone 15 Plus，消費者更青睞Pro系列機型。