民進黨總統參選人賴清德近日表示，明年大選會決定台灣要走民主還是專制的道路，又說九二共識不是台灣該走的路。此發言引發國民黨前立委蔡正元強烈不滿，在節目上狂罵賴清德近10分鐘，除砲轟賴「沒種、俗辣」，更怒嗆，就算到了賴過世那一天，台灣都沒辦法獨立。

賴清德26日在後援總會致詞時表示，明年大選會影響台灣未來的方向，是繼續走民主這條路，以走入世界，還是走專制獨裁的回頭路「鎖入中國」，都會由這場選舉決定。賴清德也點名，一中原則、九二共識，「未來邁向一國兩制」，都不是台灣應該要走的路，邁入世界、迎向未來，在民主道路上繼續壯大，才是台灣應該要走的路。

蔡正元昨（27）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，賴清德「沒種、俗辣」，因為他稱九二共識「不是台灣該走的路」，但卻又不敢宣布台灣獨立，因為台灣沒有宣布獨立的實力，「到你過世那一天，台灣都沒辦法獨立」。蔡正元指出，賴清德聲稱九二共識恐邁向一國兩制，但前總統馬英九執政時期，台灣沒有因九二共識而變成一國兩制，而是繼續維持著「一國兩區」的狀態。

蔡正元也怒嗆，賴清德說明年大選是民主與專制的選擇，但從進口蛋、光電、萊豬進口等爭議，以及揭發進口蛋爭議的農業粉專「Lin Bay 好油」版主林郁紘被恐嚇一事可看出，現在的民進黨比誰都專制和獨裁，它「還好意思說別人」？