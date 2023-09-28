3大公費疫苗即將同步開打，65歲以上長者施打還送快篩試劑，被基層醫師批史上最混亂。民眾黨總統參選人柯文哲今天轟民進黨，政策只有大撒幣政策，不然就是搞出奇奇怪怪的東西，從雞蛋就可看出這個系統爛光了，「還有一個可以證明民進黨爛光，那就是林秉樞。」

莫德納XBB疫苗已開打，10月2日起公費流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗也將開打，65歲以上長者只要打上述任一種疫苗，就會送10劑COVID-19家用快篩試劑，「一邊打針還要一邊送快篩、送禮券」，被基層醫師批史上最混亂。

柯文哲今天上午在教育政策記者會後受訪表示，自己在當台北市長時，不管是我們在學校或里長打流感疫苗，其實要E化，但E化要解決同意書的問題，他是主張刷健保卡就算同意書，有些東西還是要想想看，但他覺得E化可以讓整個國家效率變高。

柯文哲話鋒一轉說，其實台灣在疫情當中「馬後砲反省」，最大的敗筆就是，沒有利用那3年進行國家數位轉型，他去新加坡看的時候發現，哇！這下差更多了。

柯文哲說，這也是他對民進黨的批評，正事不幹、政策只有大撒幣政策，不然就是搞出奇奇怪怪的東西，那顆雞蛋真的是冰山一角，從雞蛋就可看出這個系統爛光了，「還有一個可以證明民進黨爛光，那就是林秉樞。」