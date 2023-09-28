世界衛生組織（WHO）日前刊登一篇男性感染人類乳突病毒（HPV）的國際研究，研究指出，15歲以上男性「每3人就有1人感染至少一種HPV」、「每5人就有1人感染一種或多種高致癌型別HPV」，呼籲將男性納入HPV防治政策。台灣癌症基金會調查發現，家長們普遍以為「只有女生才會染HPV」，導致現行政策未能跟上國際腳步。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎分享，最新發表的研究論文，針對35個國家、近4.5萬名15歲以上男性進行分析，顯示男性頻繁感染或傳染HPV的機率，比女性來得高。國人習慣把「HPV疫苗」稱為「子宮頸癌疫苗」，是對人類乳突病毒的錯誤認知。

事實上，男性一生中感染HPV的機率逾9成，遠高於女性8成3，且HPV導致的口咽癌風險，男性也大於女性。嘉義市、雲林縣、澎湖縣今年陸續推動國中男生公費接種HPV疫苗，但整個台灣對HPV的認知，仍停留在預防子宮頸癌。

另外，台灣癌症基金會調查發現，家長對HPV以外的疫苗，認知上無性別差異，可是一談到HPV，卻明顯「男女有別」。最直接的例子，就是逾半數（52%）家長認為女兒有必要施打HPV疫苗，卻只有不到四分之一（24%）認為兒子也要打。

近年歐美地區，口咽癌正取代子宮頸癌，成為最常見的HPV癌症。包括英、美等地，HPV口咽癌新增案例數已超越子宮頸癌，HPV引起的頭頸癌發生率，也正在快速增長。