明天（29日）就是中秋連假，許多民眾會和親友團聚烤肉，近日網路流傳一段影片，呼籲民眾烤肉注意食材及飲料搭配，提到加工肉品（培根、香腸、火腿等）有亞硝酸鹽，可能與含有胺的海鮮、優酪飲品結合成亞硝胺，增加癌症風險。對此專家表示，兩者一起食用的確可能促進亞硝胺生成，但目前無科學證據驗證，要吃到多少量才有致癌風險；建議民眾吃加工肉品可以搭配含有維生素C的水果，抑制亞硝胺合成，降低癌症風險。

近日通訊軟體、社群平台熱傳一則影片，內容提及民眾烤肉要注意食材搭配，「加工肉品有亞硝酸鹽，可能與含有胺的海鮮、優酪飲品結合成亞硝胺，增加癌症風險。」

台灣事實查核中心諮詢台北榮總職業及臨床毒物部主任楊振昌，楊振昌表示，加工肉品為了保色、防腐會添加保色劑硝酸鹽或亞硝酸鹽。亞硝酸鹽會與二級胺在胃的強酸下或高溫油炸後產生致癌物質亞硝胺，國際癌症研究中心將其列為一級致癌物。

楊振昌表示，民眾烤肉常會食用加工肉品，也可能接觸到含胺量高的食材如海產；若加工肉品與含乳酸的優酪飲品一起吃，也可能促進亞硝胺生成，但目前並無科學證據驗證，要吃多少量才會產生致癌物。

楊振昌強調，加工肉品對健康會造成危害，本來就不鼓勵攝取；烤肉也可能產生致癌的多環芳香烴化合物，但民眾若是偶一為之，不用過於擔心，可將加工肉品或含胺食物間隔長一點時間再吃。

郵政醫院營養師黃淑惠則表示，維他命C能抑制亞硝胺在體內合成的機會，民眾烤肉吃加工肉品，可以搭配維他命C高的水果，如芭樂、奇異果、柑橘等水果，降低致癌風險。