2024總統大選已經進入白熱化，藍、綠、白近期開始激烈政治攻防，值得注意的是，民眾黨總統參選人柯文哲24日在高雄廟口開講時自爆，他在70歲以上的支持度只剩2%多；不過在《美麗島電子報》9月26日公布的最新民調中，柯在70歲以上的支持度已跌至1.8%，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、鴻海創辦人郭台銘則分別為46.5%、21.2%、3.0%，進一步推算到台灣人口，差異相當巨大。

對於自己在70歲以上支持率慘澹，柯文哲24日於活動中苦笑，「我那個民調70歲以上支持度，一開始做是7%，後來變成5%，變成3%，現在剩2%多」、「70歲以上的民調剩2%多，我說是不是投錯了？還怎麼樣？70歲以上支持度非常低」。

柯文哲當天還強調，自己的支持者多為50歲以下、大學以上的族群，拜託大家進行一場不必走出家門的客廳運動，在家裡客廳說服爸爸、媽媽、阿公、阿嬤支持他。

內政部截至今年8月份的最新人口統計數據，目前我國65歲以上人口有421萬7423人，其中70歲以上為269萬2675人，若以《美麗島電子報》26日公布的民調推算，柯文哲在大選中，於70歲以上年齡段僅能拿到近5萬張票，而賴清德、侯友宜、郭台銘在該年齡段，約可拿到125萬、57萬、8萬張票。