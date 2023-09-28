女星袁嘉敏曾獲得港姐「最上鏡小姐」外型亮麗擁有D罩杯火辣身材，並曾在三級片《鴨王》中一脫成名；如今38歲的她至今未婚，近日她時常分享獨自一人到歐洲遊玩的美照，讓網友好奇她是否會覺得寂寞，對此，她也親自回應了。
袁嘉敏近期不斷曬出一個人到歐洲旅遊、享受人生的照片，因此有網友好奇提問袁嘉敏：「你空虛寂寞時怎麼面對或解決呢？」，袁嘉敏回應：「我天然的身材和樣貌確實是不太配合我長年孤獨的單身生活」。
她透露，自己自五歲就開始工作，一直都非常地辛苦，也看盡人生百態，不過工作再忙碌都不必去訴苦；她也坦言，上天對她很好，即使長期熬夜奔波，皮膚跟狀態都不至於憔悴，「別人不信就算了吧，其實也不需要講，接受了人生是寂寞的，就不會空虛」。
事實上，袁嘉敏曾吐露心聲，認為是否自己該搬到別的城市，會比較有機會找到異性約會，「十年在香港有九年都單身，每次我提起時別人的反應都是『我不信』就結束了，我主動約又一般都不肯出來」。
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