為服務用戶，瞭解用戶用電需求，台電台北北區營業處於9月27日上午於該處3樓大禮堂舉辦「112年度旅宿業座談會」，特邀請轄內旅宿業的高壓用戶參加，會中除安排專員針對「新尖離峰時間電價方案」、「成功案例分享」及「經濟部節能設備補助介紹」等內容簡報，並提供同業移轉夜尖峰成效良好的經驗及節電措施，期能達觀摩學習之效果，有利各位旅宿業者降低用電成本，北北區處並提供「桌邊服務專員」客製化且專業貼心的服務，瞭解個別用戶的用電需求，增進台電服務品質與效率。

本次座談會與會人員皆為旅宿業，會中發言踴躍，相互討論共同腦力激盪，激發抑低夜尖峰用電潛力或分享實際抑低成果之成功經驗，場面熱烈，北北區處期冀透過座談會和用戶面對面說明交流，讓用戶更全面理解新政策及配套措施，進而找到適合自身經營型態移轉用電方式，達到「聰明用電」、「智慧節能」、「有效省電」三贏的局面。

北北區處長許一女指出，因應能源轉型，電力系統尖載時間已由白天時段挪移至傍晚16時至22時，故需求面管理必須相應調整。新時間帶時間電價已於112年1月1日正式公告實施，為減輕用戶因尖峰時段之轉移造成電費增加，籲請用戶除適時調整自身用電型態，避開夜尖峰用電「節省電費」外，另可參加選用「需量反應負載管理措施」，以減少電費支出。只要在「對的時間用電」，就能讓荷包更有感。