在美國從事教會牧師工作的陳姓牧師，25歲赴美後未入境返國，2015年已逾出境最高年齡33歲限制，應返國服兵役，2017年7月經內湖區公所發函催告陳姓牧師履行兵役義務，陳仍未到場接受兵役檢查，士林地院考量陳姓牧師惡性未深，偶然觸法，依違反妨害兵役治罪條例，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬，緩刑2年，並支付公庫8萬元。

41歲陳姓牧師在台灣長大，移民到美國德州成為基督徒，2007年6月29日出境赴美後，未入境返國，內湖區公所2017年7月19日發函催告陳應返國履行義務，排定2018年4月24日接受徵兵檢查，陳仍未到場。

判決指出，陳在美擔任牧師工作，已婚且撫養2名子女，明知役齡男子皆有服兵役的義務，竟以求學為名義出境後，長期滯留國外不歸，破壞兵役制度的公平性，損及潛在的國防動員兵力。法官考量，陳坦承犯行，並非毫無悔意，量處有期徒刑4月，得易科發金。

法官考量陳姓牧師惡性未深，偶然觸法，若令其入獄服刑，並非刑罰的目的，宣告緩刑2年，以啟自新，為促使日後能記取教訓，除緩刑宣告外，應於判決確定1年內，支付公庫8萬元，全案仍可上訴。