民眾黨總統參選人柯文哲不滿國民黨「不比民調」、「國民黨一定當正」條件表示，「這算哪門子合作？」，外傳柯下令禁止幕僚相關接觸。國民黨台北市議員游淑慧認為，藍白不可能結合成一體，民眾黨有其自己本質，不應該像揉麵團一樣，把藍白揉成一團。

游淑慧表示，藍白雖然不可能合為一體，但不代表沒有合作空間，若是能源、社福及聯合政府政策相同，未來2黨當然可以合作，國家選用人才本不應該局限於單一政黨。她指出，地方政府常找專家學者、甚至跨黨派合作，中央政府不應該只侷限於黨派。

游淑慧指出，正如柯文哲所說藍白DNA不同，藍白合不能如當年國民黨與親民黨合作方式，她說，親民黨與國民黨有如兄弟同源，但國民黨與民眾黨本質不同，2黨之間地位應是對等，只是現階段有共同目標，不能因為各自選不會贏，就要求對方退讓，吃豆腐。

游淑慧說，若要談藍白合，國民黨應該先提出自身能讓出什麼，不管是部會、聯合政府、立院等，而不是只專注在總統誰正誰副。她表示，藍白目前訴求不讓民進黨一黨獨大，國民黨應該打開心胸，正視台灣民眾不願再看到藍綠一黨獨大，而是希望看到多元政治體系的意願。