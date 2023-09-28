南門中繼市場將於29日舉辦「南門市場暫別感恩活動」並熄燈，新南門市場則將於10月7日起正式回歸，北市市場處表示，活動現場將捐贈新市場購物金給鄰里弱勢家庭，同時以9折開賣「南門再相券」購物金，讓民眾可以回到新市場繼續採買。

南門市場過去因捷運萬大缐工程、建物耐震能力不足及混凝土氯離子含量過高等因素決定拆除重建，才開始興建南門中繼市場，中繼市場於2019年10月17日試營運，經過1440天之後，將在9月29日中秋節當日熄燈，新南門市場將於10月7日起正式回歸。

市場處表示，南門中繼市場將於中秋節當日舉辦「南門市場暫別感恩活動」，現場將捐贈新市場購物金給鄰里弱勢家庭，感謝過去南門中繼市場周邊鄰里的照顧，同時以9折價開賣「南門再相券」購物金，讓民眾可回到新市場繼續採買，相約在新南門市場相見。

市場處也說，眾多名攤都和南門一起寫下歷史，其中位在中繼市場一樓的「億長御坊」，經過60幾年歲月，從舊南門市場起家，不僅提供傳統中式美味的菜色，還將過去傳統且複雜的功夫菜以簡便的型態提供外帶熟食，是南門市場榮獲111年度五星名攤之一。

億長御坊表示，經過長時間對消費者銷售回饋中，增加了許多創意特色菜，將傳統跟創新做出完美的交融，持續碰撞出中式菜餚更多的想法，攤位也持續引進5S及GHP的良好衛生規範，讓消費者隨時能買到新鮮、美味、安心的菜餚，今年也將一同搬遷回南門市場新大樓，續寫南門百年回憶。