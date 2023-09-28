孫協志（中）、天后闆妹（右）、Shine首度一起合作。（羅永銘攝）

孫協志很期待新型態節目《開箱大學堂》。（羅永銘攝）

Shine表示爸爸一直追問她節目何時播出。（羅永銘攝）

天后闆妹跨界主持節目。（羅永銘攝）

孫協志、天后闆妹、百萬YouTuber妹妹Shine首度合作，主持八大《開箱大學堂》，今（28日）舉辦媒體探班記者會。孫協志以中視《飢餓遊戲》入圍第58屆金鐘獎益智及實境節目主持人，「上次入圍是2018年，很開心今年再次入圍；但有沒有入圍、得獎，我是隨遇而安的心態，因為金鐘獎對演藝人員算是唯一肯定的地方，希望付出是值得的」。

夏宇童有恭喜嗎？他說，好朋友當然都有。他與夏宇童穩定交往多年，會因為得獎衝動結婚嗎？他笑說：「隨緣，我認為得獎跟生活是兩件事，走到哪就做什麼樣的事。」再追問婚禮、蜜月地點，重視私生活的孫協志都再表示隨緣，「感謝大家的關心，私生活不是大事情，我覺得演藝人員把工作做好比較重要」。

孫協志今開玩笑說，終於擺脫王仁甫、許孟哲，有新的主持搭檔，「我們3人滿有火花，跟她們合作也很開心，現在YT、網路有誰比她們更受矚目」，他也表示很開心，在各電視台都很艱辛的時候，還能開新節目。

孫協志也笑虧「誰比天后闆妹有錢？」天后闆妹害羞透露，近期邀請Ella（陳嘉樺）代言膠原蛋白，業績非常好，「過去3天的營業額2億2，這次2天就營業額2億2了」。這次主持費用？她坦言並不清楚，「一開始很抗拒，因為電視圈跟原本產業有區別，我怕表現不好，是經紀人強迫我的」，笑說來了之後整個喜歡上，身邊搭檔都很厲害。