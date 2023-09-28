行政院今宣布額外補貼護理人員夜班津貼，補助金額400至1000元不等。對此，台灣護理學會理事長、立委陳靜敏指出，她肯定政院和衛福部正視護理議題，但也質疑白班及大夜每月的實領薪資差異3.6萬元，恐造成護理師排班困難，政策十分荒唐，她呼籲政院，推行前要再跟護理界進行更多的對話，不要貿然施行，以免引起更大的問題。

行政院衛福部今針對《台灣護理人力供需分析與政策整備》進行報告，照護司長蔡淑鳳今指出，目前三班護病比施行最困難的在於夜班人力，小夜及大夜班護理師負擔重，所以額外補助護理人員夜班津貼。

陳靜敏指出，她掌握到政院有提出12項精進策略的具體作為，預計每年投入180億元改善執業環境，但針對夜班津貼部分，夜班護理師確實應得該有的補貼，但以實際臨床第一線狀況，白班其實是最多治療處置，也是三班中最忙碌的，一樣是護理師，在政府的美意下，為何白班的護理人員未受到應有的福利提升？

陳靜敏分析，從2011年至去年，護理師每月經常性薪資從3萬7451元提升至4萬716元，漲幅27.4％，公立醫療機構護理夜班費支給標準，小夜班由平均400元成長至640元，大夜班由550元成長至815元，漲幅48至60％，以包班來說，現行夜班護理師每月可多領1.28萬至1.63萬的夜間津貼，若再加上夜班費獎勵金，20天大夜班可增加約2萬元薪水。

陳靜敏說，白班和大夜班每月實領薪資差異，幾乎逼近一位護理師的平均薪資，可能造成護理師湧入搶夜班職缺，造成護理師管控及排班困難，士氣分裂，直指該政策十分荒唐。

另外，針對政院層級獎勵護理友善職場要點，每年將表揚營造護理友善職場卓越的15至25間醫院，給予每家100萬護理人員專用獎金，雖是正向回饋，但重要的是監管專用獎金，回饋於護理專業，護理人員過往對醫院防疫獎勵金機制、時效多有怨言，難道不怕錢進了醫院的大水庫、而不是護理人員的口袋。

陳靜敏強調，政府有護理困境的美意絕對值得肯定，但務必將錢用在刀口上，本次公告政策多屬中長程規畫，但眼前護理環境惡化更需及時雨，呼籲政院再檢討，也與基層有更多溝通，不要再閉門造車，推出無法改善現況的政策。