納瓦荷族商人班納利（Dineh Benally）。(圖/美聯社)

根據今天向州立法院提出的訴訟，15名華人移工聲稱他們遭詐騙至美國新墨西哥州，被迫每天工作14小時在納瓦荷族自治區修剪大麻，而當地種植大麻屬非法行為。

美聯社報導，在新墨西哥州船岩（Shiprock），有人開出日薪200美元（約新台幣6500元）並包食宿的條件，徵人從事「園藝」和「修剪花草」工作。然而，訴狀寫說，工人一到現場手機和車鑰匙就被沒收，遭令不得出走，甚至有部分移工與家人被強行拆散。

這場官司列出的被告，包括納瓦荷族商人班納利（Dineh Benally）和以加州洛杉磯為據點的台灣林姓（Irving Lin）企業家等。

根據訴狀內容，工作地點不遠的一間汽車旅館提供至少19間房充當這場大麻田作業的支援。移工在汽車旅館時被當作犯人對待，由持武保全監視；在外則被當成種田機器使喚。

訴狀指出，當地警方2020年10月接獲汽車旅館散發出「濃烈大麻味」通報後，一舉破獲這場製毒行動，搜出2000磅（約900公斤）、價值300萬至1000萬美元（約新台9700萬至3.2億元）的大麻。警方當時也逮捕了在場移工，但後來撤銷控告。

2020年底時，聯邦、州立和原住民層級的有關單位也突襲了船岩地區的農地，並銷毀了25萬株植物。

納瓦荷族商人班納利未回應電話或電郵置評要求；委任律師則婉拒置評。

至於林姓商人，美聯社雖無法立即取得連繫，但根據2021年3月的口供書，林姓商人表示，農場作業「並無暴力和人口走私」情事，也沒有侵犯「人權」的行為。

訴狀聲稱，班納利和林姓商人專找加州華人移民，尤其是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻期間沒有工作的華人移民。

當時在納瓦荷族自治區（Navajo Nation）擔任警長的佛朗西斯科（Phillip Francisco）曾估計大麻田雇用了約1000人，當中多為從洛杉磯帶至新墨西哥州的外籍工人；其他執法人員則估計工人人數超過2000。

根據訴狀，有納瓦荷族居民目睹工人在田間或壕溝席地而睡，「整晚直打哆嗦」。有一名工人表示他躺溫室地板睡覺，且先前承諾的約1.2萬美元（約新台幣39萬元）工資他一毛也沒領到。訴狀指出，工人們一天下來不但沒有足夠的休息時間，也沒有適當的食物和飲水。

工人們一舉一動都有錄影機或保全監視，部分保全甚至持武。訴狀寫到，當工人想出走或喘口氣，會被迫繼續工作。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120928

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