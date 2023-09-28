民眾黨總統參選人柯文哲今天公布教育政見，主題為「13年一貫，教育平權」。（楊亞璇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今天公布教育政見，主題為「13年一貫，教育平權」，主張義務教育往下延伸至幼兒園5歲、「準」義務教育往上延伸至高中職等。柯文哲說，估算義務教育往下延伸1年是15億元，往上延伸3年，大概比目前還要再加20億。對於錢從哪裡來？柯回稱，「不是你繳的稅金嗎？不然會從天上掉下來？」

由於柯文哲提及，現在有AI的話，雙語教育的推動不用到28年，媒體追問台灣在柯文哲的政策之下，何時可以達到雙語國家？柯文哲指出，雙語教育的推動，通常是師資的充足決定推動的速度，2030雙語國家當時只有目標、沒有路徑，這是不對的，新加坡要花28年，那是因為要訓練足夠的老師去取代，當然AI的出現速度會變快，「但AI會多快，你現在問我，我也不知道，因為AI本身還在進步。」

而柯文哲曾主張大學學費調漲，是否未來有相關政策？柯文哲說，學費政策他主張鬆綁，國家保障弱勢者去唸大學，需要政府去補助，就由政府來補助，而不是把所有的學費壓低，這一聽就知道邏輯不對，政治要務實，不要為了一時間討好選民，然後做起來對國家長期發展是不好的。

柯文哲今表示，自己將以「13年一貫、教育平權」為主要目標，10大政策為：「13年一貫，延長義務教育」、「化繁為簡 ，簡化學習歷程」、「分科考試，納考國英數」、「學生減壓，不再一試定江山」、「雙語師資，公費培育」、「雙語教材，免費提供」、「關注弱勢，教育平權」、「智慧教育，提升學習效率」、「午餐專法，營養滿分」、「高教改革，公開透明」。

至於延長義務教育等政策，10個方針要花多少錢？這些錢從哪裡來？柯文哲說，面對問題，是解決問題的第一步，所以通常要處理一個政策的時候，要先確認問題，舉例來說，屏東這次大火災到底問題是什麼，通常把問題搞出來都要很久，應該要召集教育現場的人討論，但把問題釐清就要花時間。

柯文哲續指，再來錢的問題，其實目前大部份都是法制化，比方說午餐專法，本來政府就有在補助，所以要增加的不多，像大概95％的5歲小孩都有在唸幼稚園，高中、高職在學的也是95％以上，所以事實上主要是法制化，其實增加的錢不多，估算義務教育往下延伸1年是15億元，往上延伸3年，大概比目前還要再加20億。 記者追問錢從哪來？柯文哲說，「不是你繳的稅金嗎？不然會從天上掉下來？」

另外，在108課綱的細節中，歷史課綱的爭議是最大的，將中國史併入東亞史，甚至讓外界有「去中國化」的質疑，對於歷史課綱的看法，柯文哲表示，這個就是讓大家來討論，他每次說不要以為政治人物在引導潮流，「其實很大的成分是我們被潮流推著走」，所以既然有爭議，大家就來討論，而不是關起門來自己搞。