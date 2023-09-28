112年申請暑期分階段當兵相關訊息。（雲林縣府提供）

愈來愈多就讀大專的役男利用暑假分期當兵，以便畢業就能工作或出國，但名額漸減從3000人縮減為今年1400人，一年僅一次報名機會，今年報名是10月16日至11月15日，11月16日內政部役政司公開抽籤，去年全國中籤率僅三分之一，雲林縣僅64人如願。

大學、碩士、博士的役男若無在在學期間申請分階段入營，等到6月畢業才準備要當兵的話，常因人數眾多要等很久。國防部提供分階段入營方案，亦即利用在學的2年暑假當兵，在大專畢業前提早完成兵役義務，免去畢業後等待的時間，近年名額十分搶手。

雲林縣府民政處指出，分階段入營名額有限，一年僅有一次報名機會，去年全國有9818名役男報名，3000名中籤，中籤率僅3成，雲林縣僅中64人。今年輪到1994年次至2004年次役男可報名，日期是10月16日至11月15日。

民政處表示，內政部役政司將於11月16日公開抽籤，第一梯次錄取200名（受訓期是明年6月19日起）；第二梯次錄取1200名（受訓期明年7月3日起）；第三梯次錄取200名（受訓期明年8月1日起）

民政處兵役科說，申請時間10月16日上午10點起至11月15日下午5時止，請至內政部役政司全球資訊網（http://www.nca.gov.tw/）的「分階段接受常備兵役軍事訓練系統」進行網路申請，役男與家長若有相關問題請洽詢縣府民政處兵役科05-5322114或請聯絡戶籍地鄉鎮市公所兵役單位協助。