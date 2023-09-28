中華男雙組合莊吉生／許育修首次合拍，就在亞運打出亮眼成績，闖進28日男雙4強賽，儘管面對泰國組合伊沙羅（Pruchya Isaro）／瓊斯（Maximus Jones）先讓出一盤，次盤搶七大戰有驚無險收下盤點，最終成功以4比6、7比6（7比5）、10比2逆轉打敗泰國組合，勇闖男雙決賽，對手將會在稍晚另一4強對陣組合南韓、印度交手結果後決定。

面對相差8歲的泰國組合，首盤莊／許在第一個發球局與對手力抗到Deuce才拿下，似乎預告將會是一場硬仗，果然下個發球局遭到泰國組合破發，儘管在第8局回破，局數追成4比4平，莊／許無法維持猛烈士氣連丟2局，首盤以4比6讓出。

次盤雙方依舊打得難分難捨，一路互相保住發球局，雖然莊／許在第12局、局數6比5領先時，有著1個破發兼盤末點，最終還是遭泰國組合化解，2組人馬進入搶七大戰，莊／許迅速帶出5比1領先優勢，並取得4個盤末點機會，卻遭泰國組合追進到1分差，所幸莊／許挺住壓力，以7比5拿下，雙方進入決勝盤。

決勝盤採取搶10賽制，仍由莊／許率先把分數開張，並破了對手3個發球分，取得9比2、手握7個賽末點機會遙遙領先，莊／許不再給對手機會，以10比2搶下決勝盤，拿到男雙決賽門票。