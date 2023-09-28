豐原太平洋百貨迎32周年慶，推多項好康及會員好禮，號稱檔期優惠最高回饋80％。（豐原太平洋百貨提供／朱世凱台北傳真）

疫後消費熱潮強勁，許多民眾除了規劃返鄉出遊，也計畫趁中秋連假好好血拼一波，百貨商場此刻加碼祭優惠衝刺連假業績。京站就貼心為拜訪朋友來不及準備禮品的消費者準備多項好康，豐原太平洋百貨則迎接32周年慶，推多項會員驚喜好禮，號稱最高回饋80％。

京站預期許多顧客將返鄉出遊，與轉運站推出相關中秋節限定優惠，即起至10月1日凡使用轉運站APP購票即可領取京站指定伴手禮優惠，像是天仁茗茶的采名賞，原價1680元、特價1430元； 一之軒的原味甜心牛軋餅禮盒(16入)，原價240元、特價216元等。另外，京站館內也推多樣中秋名店禮盒，包括SNOOPY 獻上台中「禮想紅茶烏龍專販所」質感好茶，一口月餅，一口茶，愜意又解膩，罐子上還有超可愛的史努比，喝完還可以收藏，中秋禮盒原價780元／組，限時優惠價699元／組；只到30日的半島精品店 ，月餅禮盒買2送1，現場加入品牌任一社群帳號或現場留下mail，還可以免費領取一顆月餅(口味任選)。

豐原太平洋百貨32周年慶即日起至10月22日開打，祭出滿千送百累計贈送無上限，還有會員獨享超級加碼回饋最高加送11000、首四日多檻驚喜禮最高再加送加拿大廚餘大師pro廚餘機等。

周年慶首四日推出首四驚喜禮，會員於全館1到7樓＋9樓(指定櫃)當日累計滿3萬加送義大利美型家電Giaretti珈樂堤熱壓三明治／鬆餅機、滿6萬加送日本Panasonic國際牌溫控熱水壺、滿12萬加送美國小家電第一品牌Instant Pot 2023年最新款音速鍋、滿20萬加送最新一代可自動清洗的加拿大Foodcycler最新科技、環保無臭、不挑食的廚餘大師Pro五合一家用廚餘機。

另外，10月12日前，會員於1樓化妝品當日單筆滿3000送300、全館1到7樓＋9樓(指定櫃)當日累計滿5000送500，通通累計贈送。卡友禮部分，各活動期間，全館當日單筆滿3000元即可兌換，像是10月1日送Jimmy頂級義大利原裝進口松露鹽、10月7日到10月10日送市價400元PERFECT理想極緻316不鏽鋼口袋杯。