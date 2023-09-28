議員董森堡(右一)也在現場解說古崗湖的環境，讓古城國小學生了解家鄉湖泊的生態。(于家麒攝)

古城國小學生與金門農工的大哥哥們攜手合作，撈取魚苗，準備進行放流作業。(于家麒攝)

金門農工校長吳志衍(左二)也到場參與，與學生們一起為復育永續的生態環境盡一份心力。(于家麒攝)

在金門農工養殖科主任董倫如(右)的帶領，學生們將撈出的魚苗順著「魚梯」依序放流入湖中。(于家麒攝)

古城國小學生們將撈出的一桶桶魚苗，順著「魚梯」依序放流入湖中。(于家麒攝)

放流活動寓教於樂，也期許魚苗都能順利成長，為古崗湖重新營造出多元豐富的生態環境。(于家麒攝)

長期關注金門地方生態議題的縣議員董森堡，特別於教師節攜手國立金門農工養殖科及古城國小師生，在古崗湖舉辦在地原生魚種放流活動，現場除透過解說教育讓孩子們了解金門湖泊生態外，同時放流逾5000尾本土育種的鯉魚、鯽魚、羅漢魚及蓋斑鬥魚魚苗，寓教於樂，也期許魚苗能順利成長，為古崗湖重新營造出多元豐富的生態環境。

今日上午的原生魚苗放流活動於金門古崗湖的南側出水口舉行，在縣議員董森堡的聯繫與力邀下，金門農工養殖科熱情響應，由校長吳志衍與科主任董倫如帶領師生全程參與，古城國小也由代理校長董麗芬率領20多位學生參加，其他包括金城鎮代表蔡宗儒、古崗社區發展協會理事長董毅程，以及金門國家公園管理處人員也到場與會；而曾在戰地政務時期標租擔任古崗湖湖主的在地鄉親董成南也一起共襄盛舉。

在金門農工養殖科主任董倫如的解說與高職生的帶領下，古城國小的小朋友們一一認識此次放流活動的在地原有魚種，包括鯉魚、鯽魚、羅漢魚及蓋斑鬥魚等，並聽取金門湖泊生態的特性；隨後與金門農工的大哥哥們攜手合作，撈取魚苗、順著「魚梯」依序放流入湖中，為復育永續生態環境盡一份心力。

董森堡表示，他自小成長在古崗湖畔的村落，兒時湖內魚蝦成群的景況至今依舊記憶鮮明。無奈2019年起金門連3年大旱，古崗湖乾涸見底、魚蝦死傷殆盡；在此時期也特別動用議員建議款進行清淤增加湖庫容水量，也向平日贊助部份養殖飼料費用的金門農工養殖科主任董倫如尋求協助，希望科內能夠復育湖內的原有魚種，待湖庫滿水進行放流，復育當地的魚類生態，這次活動還特別邀請古城國小師生參與，希望藉此進行環境教育，讓大家更認識自己家鄉的生態環境。

董倫如則指出，古崗湖的環境多元、魚類豐富，百年前的金門縣誌就曾經記載，古崗湖曾經畜魚供鄰村的金門城武廟祭祀使用，可見得當時魚類的豐富。

董倫如說，該校養殖科本來就有育種的專業，此次活動前期已準備3、4個月之久，學生們在老師的帶領下在乾涸期撈取湖內魚類保種，再進行催生育種繁殖作業。今年恰逢颱風過境金門、古崗湖水位滿溢，準備好的魚苗終於可以放流，讓學生們學以致用，同時為自己的家鄉奉獻心力。

而在昨天的放流活動中，董森堡也向到場的金門國家公園管理處人員反應出水口閘門沖刷掏空的問題，金管處表示將先以堆疊沙包作緊急處置，待明年度將進行出水口改善工程，增加閘門水位高度並設置魚梯，讓更多由海中溯游而上的魚種，如白鰻、鰕虎等能再回到古崗湖中，重建往日的魚鄉風光。