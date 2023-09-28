通訊軟體LINE出現名稱異動，官方宣布10月1日起公司名稱將改名為LY Corporation不過僅是服務供應商名稱變更，但個別的官方帳號名稱及公告不會有任何改變，代表以後LINE還是叫LINE。

LINE與Yahoo! Japan在2019年宣布整併後，於2021年3月完成相關流程，母公司為Z Holdings Corporation，最大股東是軟銀集團，因應此合併案，LINE官方決定將公司名稱改為LY Corporation。

LINE台灣表示，雖然服務供應商名稱變更，但個別的官方帳號名稱不會有任何改變，唯一有變化的地方，是在LINE官方帳號下方的服務供應商名稱，將由「©LINE Corporation」變更為「©LY Corporation」使用上並沒有其他差異。