百萬YouTuber鍾明軒個性直率、敢言，27日他上傳新片回應酸民的留言，其中收到有人控訴在六福村遇到他，卻遭直接推開還踩腳，事後沒道歉；對此，鍾明軒說他有身為公眾人物的自覺，絕不可能惡意推人，氣得放話要提告。

Dcard網友稱某天帶小孩去六福村搭遊園車，前方剛好坐著鍾明軒和其助理，發現他們走得很慢、跟旁人打招呼，「於是我們一行人越過他們前進，突然他推開我還踩到我的腳，驚訝之餘，也沒有一句不好意思道歉。」

鍾明軒看完後，做出浮誇地表情大呼：「我好氣又好愛」；他解釋前陣子確實有跟朋友去六福村，也有排隊搭車繞動物園，期間若被民眾認出、要求拍照，都來者不拒，但不理解為何會被說成推人、踩腳，鍾明軒強調他在公眾場合都會有基本道德，絕對不可能惡意推人、踩人。

鍾明軒表示，不明白這位Dcard網友多討厭他，但面對這種抹黑，鍾明軒萌生走法律途徑的想法，「我這輩子還沒有體會過告人的感覺，你再給我一次，我非常樂意告你欸！因為你已經是不實的指控了，這很嚴重。」