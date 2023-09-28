中秋3天連假將從明天開始，桃園市各區清潔中隊比照平日，除10月1日照例不收垃圾外，29日中秋節及30日皆維持正常收運。環保局長陳世偉提醒，烤肉後的垃圾應妥善分類回收，高壓瓶罐回收前要確定罐內已排空，勿敲打、壓扁、打洞等，避免回收過程產生爆炸。

陳世偉表示，中秋節是與家人、朋友一起賞月、烤肉的日子，但是過中秋也可以很環保，建議民眾可以多選擇低碳食材與低碳排烤肉器具，據研究資料顯示，木炭烤爐1小時可產出的二氧化碳排放量約5公斤，而瓦斯烤爐二氧化碳排放量約是木炭烤爐的一半。

陳世偉還說，不僅如此每公斤的糧食（含蔬菜）產生二氧化碳排放量約為0.3至4公斤，每公斤的肉類產生二氧化碳排放量則高達7至60公斤，因此呼籲炭烤食品時多以蔬果為主並儘量使用瓦斯烤爐減少碳排量，並提醒民眾採購時應惜食、減量及減少使用一次性用品。

陳世偉說明，民眾在團圓烤肉之後，務必做好垃圾分類，要隨手將垃圾妥善分類回。廚餘排出方式可區分為可回收廚餘及不可回收廚餘，可回收廚餘包括生、熟食物及其殘渣如文旦皮、剩食類，應丟入廚餘桶回收，而不可回收廚餘則有蚌殼、蚵殼等硬質、柔韌類與其他難分解物，應丟入一般垃圾。

陳世偉強調，木炭、火種等易燃物使用完務必用水將餘燼澆滅降溫後再當垃圾丟棄，而瓦斯罐等高壓瓶罐在回收前應確定罐內已排空，切勿敲打、壓扁、打洞等，小小的舉動就能保護清潔隊員避免回收過程可能產生的爆炸危險，另也感謝清潔隊同仁們犧牲與家人團聚的時間，為服務市民朋友及維護市容環境盡心盡力，請市民朋友在傾倒垃圾時多點耐心並給予清潔同仁們多點鼓勵。

環境清潔稽查大隊長林立昌表示，為使市民更能精準掌握垃圾車抵達時間，隨時了解國定假日清運垃圾資訊，詳情可上桃市府環境清潔稽查大隊官方網站（https://route.tyemid.gov.tw/）查詢，或下載「桃園垃圾車」APP，最新訊息不漏接。