中秋連假明天開跑，大家最關心哪些公園綠地開放烤肉，台北市只開放5個河濱公園指定區域可以烤肉，新北市則開放樹林區原住民主題部落公園，台中巿則有兩處開放烤肉，且指定區域內都只能烤肉，不得放放鞭炮或煙火，否則依法最高罰款6000元。
而除了雙北及台中巿，原則上全台大部分公園綠地都不能烤肉，其中苗栗、台南、高雄更宣布全縣、全市禁止在公園綠地烤肉、放鞭炮或煙火，違者最高罰6000元。
●台北市
開放烤肉場地
華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區
大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場
成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場
道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場
大佳河濱公園：大直橋下指定區。此為中秋節烤肉增加開放地點，開放時間限28日17時至10月1日24時止
●新北市
開放烤肉場地
樹林區原住民主題部落公園烤肉區
●台中市
開放烤肉場地
清水區鰲峰山公園烤肉區
北屯區中正露營區
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