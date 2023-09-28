杭州亞運中華隊滑輪溜冰好手柯福軒，28日訓練時意外受傷，導致右手無名指最末指節斷裂，經團本部醫師周伯禧緊急處置後，馬上送往浙江大學附屬第二醫院就診，柯福軒強烈表達希望能夠採取不影響後續比賽的治療，決定先以局部麻醉方式進行手術。

柯福軒此次將參加男子3000公尺接力、10000公尺計點淘汰賽，得知他練習時受傷的消息後，中華代表團總領隊蔡家福也在第一時間趕往醫院，詢問柯福軒傷勢狀況，目前柯福軒已完成手術並轉到一般病房休養，柯福軒手術順利恢復中，下午2點辦理出院手續後回到選手村休息。

蔡家福說：「感謝團本部隊醫即時協助處置及送醫，加上亞運籌備會有規劃完整的運動員專屬就醫櫃檯，在診斷及醫療的過程都相當迅速確實。」

同時，蔡家福今天下午1點50分到在周伯禧陪同下，到病房探視柯福軒，平安回歸賽場鼓勵他早日康復依原訂目標參賽取得好成績，並感謝醫護人員的醫療照顧也代表中華代表團團長林鴻道致贈慰問金美金500元給柯福軒，期待他能夠早日康復。