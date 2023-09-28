3名20餘歲的年輕人近來在彰化市大竹地區租屋後，因作息不正常，引發當地居民側目，轄區警方獲報訪查，見3名年輕人均神情怪異，事後蒐證，日前持搜索票查獲3人租屋後經營網路賭博機房，訊後將3人以賭博罪嫌移送法辦。

總統副總統大選將屆，大小賭盤蠢蠢欲動，警察機關針對選舉賭盤情資已著手布局，彰化縣警局要求各分局針對轄區的旅館民宿、日租套房及出租之公寓大樓等場所全面實施清查，調查是否有選情分析、民調高低等涉及賭博情事。

彰化警分局大竹派出所員警走訪轄區內旅館、民宿、社區、大樓、鐵皮工寮、獨棟出租套房等易藏匿不法之處所，並建立「友善通報網」與轄內居民互動良好。近日執行「社區警政再出發」勤務，訪查過程中得知轄內某處出租民宅有多名年輕人進出，且三更半夜才在出入，生活作息不正常。

大竹所警員彭子瀧執行巡邏勤務時查訪該租屋，見當時屋內3名年輕人臉部神情怪異，當下察覺可能有不法情事，返所後報告所長呂皆慶，並積極蒐證，聲請搜索票獲准後，上周持搜索票進入屋內，赫然發現其中1間房內擺滿電腦主機等設備，清查發現屋內架設電腦設備涉嫌經營網路賭博機房。

警方在該租屋處查扣電腦5台、筆電1台、手機、監視器1組、現金7萬餘元、教戰技巧等證物。

全案經彰化警分局科技偵查人員針對犯嫌電腦及持用手機進行數位鑑識，發現3名九年級生犯嫌涉嫌經營博弈機房，在網路設置「富X娛樂城」之網路賭博網站，供不特定之人下注簽賭，全案訊後依賭博罪嫌移送彰化地檢署偵辦。