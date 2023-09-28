桃園市立圖書館新總館，於去年底正式啟用，台灣房屋集團重視藝文活動不遺餘力，特別提供藝文類購書經費約三百萬元，共捐贈約一萬冊圖書豐富館藏，今(28日)桃園市立圖書館特別頒贈獎牌，感謝台灣房屋集團的用心回饋，嘉惠桃園鄉親與在地莘莘學子。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，桃園市立圖書館新總館是全台最美的綠建築圖書館，更是桃園的文化據點與智慧交匯之地，捐贈一萬冊書籍，不僅希望能將這份知識寶藏送到每一位市民手中，讓書籍成為大家的良師益友，更展現了一個企業，對知識和智慧的無限尊重。

彭培業指出，智慧是最無價的財富，書籍蘊含著人類的智慧、經驗和創造力，閱讀，更是讓我們與世界連接的一扇窗，我們希望，這些藏書不單是一份贈品，更是一種激勵，激勵大家能不斷追求知識的豐足，超越自己，實現夢想，為自己的人生增添色彩。

台灣房屋集團為桃竹地區房仲業龍頭，近年更榮登ESG+房仲第一品牌，積極落實環保愛地球的永續理念，並持續創新，優先將ESG思維導入生活與行動思考，致力將服務推動到極致，成為一種藝術，近期連續榮獲「2023年金仲獎楷模」多項殊榮，更一舉拿下「2023中時房產金牌獎」8項大獎，專業服務有餘，更善盡企業社會責任，展現出領航企業獨具的高度格局與品牌力。