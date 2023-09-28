孫可芳劇中被封為「紅茶冰女神」。（八大提供）

謝展榮劇中熱愛搖滾樂。（八大提供）

謝祖武帥兒謝展榮首度參演八大熱播影集《有生之年》，飾演鄭元暢、方志友兒子。他在劇中向暗戀對象孫可芳表白，卻慘遭對方甩巴掌回敬，這場戲大概拍了6、7次，每次都是真的來。他透露拍攝中最大問題，竟然是出在自己白嫩的皮膚上，因為一直被甩巴掌，拍攝到第4次雙頰泛紅，導演還要求要冷卻5到10分鐘，讓臉白回來，「當下臉紅不是害羞，是被打。」

謝展榮首次接演電視劇，螢幕前看自己的表演，坦言還不是很習慣，「怪怪的，需要心理建設才能看自己的表演。」劇中他戀上網友、年紀較大的孫可芳，現實中他沒接觸過網路交友，也不會考慮姊弟戀。談到喜歡的類型，他有感現在的社會狀況，嘆說要求不多，「可能就單純一點的戀愛關係。對於長相，從很久之前就沒有再要求了。」

他降齡演高一生，是個多愁煩惱的少年，他說這點與他本人個性蠻相近的，「很容易想太多，例如事情不在能力所及的範圍，無力去改變的事情上，這方面我是跟角色很像。」對於未來有機會再挑戰的作品類型，他透露很想拍動作片、吊威牙，或者有武打、爆破戲，喜劇類型他也喜歡，「我沒有資格去挑，每一種劇種都很有興趣，懷抱無比的希望。」《有生之年》每週日八點在八大戲劇台全台首播。