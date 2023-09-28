前高雄市長韓國瑜日前表示願當藍白合桶箍，並預計10月中出手促進整合，中廣董事長趙少康也建議國民黨將韓列為不分區立委第1，衝刺選票。國民黨台北市議員游淑慧表示，韓或許是適合推動整合的角色，但是國民黨並未賦予他權利去談，最多只能算感情聯誼。

對於趙少康指出，韓國瑜預計促成藍白合，游淑慧表示，韓雖與民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜及國民黨主席朱立倫間有交情，但他本身目前並未獲得黨內授權去談整合，至多就是「感情聯誼」，而趙身為藍營資深人士，當然可以有自己想法，但純粹只是建議層次，黨內有自己的制度，誰是代表人，誰有權談職位分配，都是很清楚的，

游淑慧表示，政黨之間談合作一定是縝密、不會大張旗鼓，或許有些藍營大佬較著急而給出建議，但這會讓國民黨主席朱立倫陷入兩難。她說，若2黨之間洽談消息公開，對雙方而言都有壓力。不過她也坦言，已經將近10月，整合恐怕有困難，但這不代表若是真的面對三腳督局勢，黨內就能不努力。

對於趙少康建議讓韓國瑜當任不分區立委第1名，康仁俊指出這樣的安排或許對韓粉有激勵效果，但若是這建議不被採納，國民黨恐怕喪失韓粉支持，國民黨主席朱立倫形同被牽著鼻子走，甚至可能成為罪人。不過游淑慧認為，韓國瑜被提名固然對韓粉有激勵效果，但不代表不這樣安排，他們就會憤而不去投票。