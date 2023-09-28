杭州亞運網球28日兩場女雙準決賽，李亞軒／梁恩碩率先搶下一張金牌戰門票，隨後在同一場地杭州奧體中心網球中心1號球場出賽的詹詠然／詹皓晴姊妹檔，以6比2、6比2取勝印尼組合蘇芝雅迪（Alaila Sutjiadi）／賈妮絲（Tjen Janice）加上另一邊男雙莊吉生／許育修險勝泰國組合伊沙羅（Pruchya Isaro）／瓊斯（Maximus Jones）也晉級金牌戰，中華亞運代表團在網球項目不但確定已經有3面獎牌，就看金牌戰結果是1金2銀還是2金1銀。

詹詠然／詹皓晴是杭州亞運網球女雙第2種子，第1盤雙詹在2比2之後連下4局，也先拿下盤數領先；第2盤詹家姊妹更加適應對手打法，連保帶破取得3比0領先，5比2領先時再於第8局攻破對手發球局，直落二收下金牌戰門票，將與同胞李亞軒／梁恩碩爭金牌，不管勝負結果，最大贏家都是中華隊。

結束女雙和男雙賽程後，詹皓晴、梁恩碩兩位女將和男子選手許育修稍事休息後，還要於混雙8強賽繼續出賽，詹皓晴與許育修搭擋，梁恩碩則和黃琮豪合拍，兩組人馬希望分頭奪勝、晉級準決賽，為中代表團追加獎牌。

詹詠然（後）和妹妹詹皓晴攜手打進杭州亞運網球女雙金牌戰。（中華奧會提供）