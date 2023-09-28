新北市議會今（28）日一、六審業務質詢，民進黨議員彭佳芸針對屏東名揚大火消防員殉職，消防員籌組工會聲音再起，要求消防局、勞工局、人事處表示，是否支持消防員籌組工會；勞工局長陳瑞嘉表示，只要符合法律規範，絕對支持。

彭佳芸表示，從3年前桃園敬鵬大火到近期屏東明揚工廠大火，只要有消防弟兄姊妹殉職，大家就會提到要不要籌組消防員工會，因為消防員一直以來，是工作權益相對非常差的公務人員，目前立法院也在討論要不要放寬成立協會，所以她今天要求消防局、勞工局、人事處等3局處首長表態。

消防局長李清安表示，消防局向來重視消防員權益，目前公務人員友協會，會強化設立的宗旨；勞工局長陳瑞嘉則說，因為目前工會法排除消防員，若未來工會法修正通過，站在勞工角度，當然支持工會籌組，只要符合法律規範。

彭佳芸也提到，另外一個比較保守的方向，是修正公務人員協會法，但若朝這個方向，協商將極度限縮只剩下辦公環境改善跟行政管，因此她也詢問人事處長林正壹如何因應？

林正壹回應，依照目前的規定政府從中央到地只有根據公務人員協會法，協會只有建議權包含，有關升遷、調動、考績都要有協會成員在裡面，但也不是多數機關都有成立協會，未來若可以組成工會就有罷工、罷教權，不過還是要看中央的態度。

彭佳芸則要求勞工局做好準備，若工會法一旦修正通過，就要協助消防員成立工會，「把這件事放在心上」；若未來朝向公務人員協會法修正，也要人事處盡最大努力協助保障消防員權益。